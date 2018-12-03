وزارة الزراعة: ترتيبات مع البنك المركزي لضخ المزيد من السيولة للموسم الشتوي

شهاب محمد - الخرطوم - الزراعة

الخليج 365 :

كشفت وزارة الزراعة والغابات عن زيادة الإقبال على تقاوي القمح نسبة للأسعار التركيزية العالية للمحصول وزيادة المساحات المزروعة، مشيراً إلى عقد لقاءات مع البنك المركزي لضخ المزيد من السيولة لإنجاح الموسم الزراعي .

وكشف نهار عثمان نهار وزير الدولة بالزراعة والغابات عن عقد إجتماع مع البنك الزراعي والشركات الخاصة لتوفير المزيد من التقاوي لتغطية الطلب المُتزايد عليها خاصةً أن هذا الموسم شهد توسعاً فى المساحات الزراعية مقارنةً بالأعوام السابقة .

وأبان نهار بحسب(smc) أن التقاوى موجودة وسيتم توزيعها وفق المساحات المزروعة بكل ولاية، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع البنك الزراعي لتوفير المزيد من السيولة للموسم .

وأضاف أنه تم توفير (11) الف متر مكعب من الوقود للموسم الصيفي و(58) الف متر مكعب للموسم الشتوي.