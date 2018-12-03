حملات ضد تجار العملة وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية

شهاب محمد - الخرطوم - رجل يحصي دولارات بمكتب للصرافة في القاهرة - أرشيف رويترز الخليج 365 : كشف متعاملون في سوق العملات الأجنبية بالموازي عن حملات ومداهمات نفذتها الجهات المختصة خلال اليومين الماضيين، وتم القبض على عدد من تجار العملة وإيداعهم الى سجن كوبر وأكد أحد التجار -مفضلاً عدم ذكر اسمه- أن أسعار العملات في ارتفاع مستمر. وقال (القروش أصبحت بقروش في إشاره واضحة الى ظاهرة البيع بكسر الشيكات في الدولار. وعزا ذلك لسبب قلة الكاش في البنوك مما أدى الى التعامل بالربا وحمل الدولة المسؤولية، قائلاً نتيجة السياسات الخاطئة حللوا الربا) وأوضح أن سعر شراء الدولار ما بين 55- 56 جنيهاً. أما البيع 56.500جنيه فيما بلغ سعر الريال السعودي 14,500 شراء والبيع أقل بواقع 15جنيهاً .

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