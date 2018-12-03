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الجزائر: بوتفليقة لن يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته للبلاد

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وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس لن يتمكن من لقاء بسبب إصابته بـ"الانفلونزا"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Uncredited

ووصل ولي العهد السعودي، في وقت متأخر من أمس الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار الجزائر الدولي رئيس الحكومة أحمد أويحيى وعدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس السبت، إن ولي العهد يزور الجزائر على رأس وفد رسمي "عالي المستوى" يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات بارزة.

وأوضح بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي "توطيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

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