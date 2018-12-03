- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Amr Nabil
ويلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة صنعاء، قيادة جماعة أنصار الله وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، لبحث الترتيبات النهائية لمغادرة وفدهما المشترك، غداً الثلاثاء إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، على متن طائرة كويتية.
شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أثيوبية تنقل 100 جريح ومرافق من "أنصار الله" إلى مسقط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .