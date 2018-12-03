طائرة أثيوبية تنقل 100 جريح ومرافق من "أنصار الله" إلى مسقط

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر سياسي في العاصمة صنعاء لـ"سبوتنيك"، أن الأمم المتحدة استأجرت طائرة إثيوبية لإخلاء جرحى "أنصار الله"، ومرافقيهم، وثلاثة أطباء يمنيين، وآخر من الأمم المتحدة، لتلقي العلاج في المستشفيات العُمانية، ضمن خطوات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، تمهيداً لاستئناف مشاورات السلام في السويد.

ويلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة صنعاء، قيادة جماعة أنصار الله وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، لبحث الترتيبات النهائية لمغادرة وفدهما المشترك، غداً الثلاثاء إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، على متن طائرة كويتية.