بريطانيا عن مقتل خاشقجي: علاقتنا مع السعودية مهمة ولكن

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وكان أليكس يانجر مدير جهاز المخابرات البريطانية، قد تحدث في وقت سابق عن مقتل خاشقجي، قائلا: "كان اعتداء مروعا وصادما".
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وقالت النيابة العامة السعودية إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.
وقال النائب العام إن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية السعودية بعد تجزئتها.
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