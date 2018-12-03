بعد اعتذار الرئيس عن عدم لقائه... تفاصيل ما جرى في مقر محمد بن سلمان بالجزائر (فيديو)

وجرى خلال جلسة مباحثات رسمية، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، بحسب صحيفة البلاد الجزائرية.

وبحسب بيان مشترك، أعقب اللقاء، فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد من الجانب السعودي، ومن الجانب الجزائري رئيس الحكومة أحمد أويحيى؛ لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

وأوضح البيان أنه تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للبلاد.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس لن يتمكن من لقاء ابن سلمان بسبب إصابته بـ"الانفلونزا"، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

ووصل ولي العهد السعودي، في وقت متأخر من أمس الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار الجزائر الدولي رئيس الحكومة أحمد أويحيى وعدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس السبت، إن ولي العهد يزور الجزائر على رأس وفد رسمي "عالي المستوى" يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات بارزة.