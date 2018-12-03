دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب أعلنت قطر انسحابها من منظمة "أوبك"

أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم الاثنين، انسحاب بلاده من التواجد في المنظمة الدولية لتصدير النفط "أوبك" اعتبارًا من شهر يناير المقبل 2019 بعد إبلاغهم المنظمة بذلك.

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وعلل وزير الطاقة القطري انسحابهم من منظمة أوبك، بالإشارة إلى أن القرار يعود لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية دون توضيح مزيد من التفاصيل ولكنه شدد على التزام بلاده بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

وأوضح وزير الطاقة القطري، أن الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل، منوهًا إلى إن بلاده ستُعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة.

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يُذكر أن منظمة أوبك ـ التي أُسست عام 1960 ـ تضم في عضويتها 12 دولة تعتمد على النفط بصورة كبيرة في اقتصادها.المزيد:

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