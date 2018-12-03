شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتبر خروج قطر من أوبك مؤسف ولكن يمكن تفهمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر محافظ إيران فى أوبك أن خروج قطر من المنظمة أمر مؤسف لكن يمكن تفهمه، معربا عن تشككه فى تمديد إعلان التعاون بين المنظمة والمنتجين المستقلين.
وأضاف أن صغار المنتجين الآخرين في أوبك يشعرون بخيبة الأمل من القرارات الأحادية التي تتخذها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بقيادة السعودية وروسيا بخصوص سياسة الإنتاج.
وأوضح أن منتجو النفط الذين يزيدون الإنتاج منذ مايو تسببوا في هبوط الأسعار 30 دولارا وينبغي أن يخفضوا الإمدادات
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