شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إماراتى: انسحاب قطر من "أوبك" إقرار بانحسار نفوذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول إماراتى إن قرار قطر بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار دور ونفوذ الدوحة بسبب عزلتها السياسية. وأضاف أن الشق الاقتصادى لانسحاب قطر من أوبك أقل أهمية ولا يبرر القرار فى هذا التوقيت.

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