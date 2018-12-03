شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع نائب وزير الدفاع الجزائرى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأثنين، مع نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية ومجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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