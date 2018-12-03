شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة التعاون الإسلامى يدعو للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء فى المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى فى العالم إلى تكثيف الجهود وزيادة الاهتمام ودعم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات التعليمية، والتأهيلية، والرياضية، والدمج المجتمعى، والتعرف على أهم العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، وسبل معالجتها وكسر الحواجز التى تحول دون اندماجهم فى مجتمعاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دعوة العثيمين تأتي في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الـ 3 من شهر ديسمبر من كل عام منذ عام 1992؛ بهدف توفير الدعم الكامل لهم، وحماية حقوقهم وصون كرامتهم، وضمان مشاركتهم في رسم ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بهم، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب المهني والتوظيف.

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