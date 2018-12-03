شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين عن المصافحة بين بوتين وبن سلمان: العلاقات الجيد أساس التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال عن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين إن "العلاقات الشخصية الجيدة هى أساس التعاون الثنائى الفعال".

وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء فى أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.