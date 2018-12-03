حاكم دبي يوجه الشكر إلى "جندي مجهول"

وكان يقصد بن راشد بالجندي المجهول، ابنة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فغرد عنها: "أحد الجنود المجهولين في عام زايد… ابنتي مريم بنت محمد بن زايد… عملت على إنشاء "صرح المؤسس"… والكثير من مبادرات عام زايد… واختتمت عملها يوم أمس بحفل وطني ضخم ورائع حرك فينا المشاعر بذكرى زايد… شكراً مريم… والعمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك".

من ناحية أخرى، ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الأحد، بحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، كما حضرت احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 47.

وشارك حاكم دبي صورا من حضورة اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، وغرد معها: "يوم مجيد من أيام الإمارات..تتوحد القلوب على عشق تراب الإمارات.. وتتوحد الجهود لرفعة علم الإمارات..ويتوحد الدعاء بالرحمة على زايد بن سلطان..المؤسس والباني والقدوة والقائد".

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هنأ الجمعة، مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدهم الوطني الـ47، بطريقة غير تقليدية.

وفاجأ آل مكتوم الإماراتيين، بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم باليوم الوطني.