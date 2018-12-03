حريق يودي بحياة اثنين من اللاجئين السوريين في أحد المخيمات شرقي لبنان

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قال نائب رئيس البلدية حسين شريف إن الحريق الذي اندلع فجرا أسفر عن "احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات"، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وتولت فرق إطفاء الدفاع المدني، إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان.
وتعرضت مخيمات اللاجئين السوريين مرات عدة لحرائق خلال السنوات الماضية.
ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.
ويعيش اللاجئون وسط ظروف صعبة بعضهم في مخيمات عشوائية ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.
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