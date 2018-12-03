الرئاسة الجزائرية: "زكام حاد" يمنع بوتفليقة من لقاء بن سلمان

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد منذ أمس؛ بسبب مانع صحي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "بسبب تعرضه لزكام حاد لم يتمكن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما كان مقررا".

وتأتي زيارة "بن سلمان" للجزائر ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.