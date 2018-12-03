نتنياهو: اللقاء مع بومبيو سيبحث التواجد الإيراني في سوريا

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن محادثاته اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ستتناول التواجد الإيراني في سوريا.

وقال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل:" أغادر إلى بروكسل لبضع ساعات، لعقد اجتماع مهم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نحن على اتصال مباشر مع أصدقائنا الأمريكيين".

وأضاف:" سأبحث مع السيد بومبيو سلسلة التطورات الاقليمية والإجراءات التي نتخذها معا من أجل صد العدوان الذي تمارسه إيران والمنظمات الموالية لها في الشمال".

وتابع نتنياهو:" سنناقش قضايا أخرى أيضا".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن هذا اللقاء صباح اليوم الإثنين، مشيرا إلى أنه تم الترتيب له منذ أسبوع.

وكان نتنياهو قد أعلن مرارا في الأشهر الماضية أنه يطالب بإنهاء ما أسماه "التموضع العسكري الإيراني في سوريا".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن انه نفذ في العامين الماضيين عشرات الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا.

وكان بومبيو قد زار إسرائيل في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

كما بحث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الايراني في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.