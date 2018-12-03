محكمة عسكرية بغزة تقضي بإعدام 6 مدانين بـ"التخابر مع إسرائيل"

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

قضت محكمة عسكرية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بإعدام 6 أشخاص، وسجن 8 آخرين بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بـ"التخابر مع إسرائيل".

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، بمقر هيئة القضاء العسكري، في مدينة غزة.

وأفاد البزم بأن المحكمة العسكرية قضت بـ"إعدام 6 أشخاص، 5 منهم شنقا، والسادس رميا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979".

وأشار إلى أن المحكوم الإعدام رميا بالرصاص، متهم بالتخابر مع جهات أجنبية معادية والتدخل في القتل.

وبحسب البزم، فإن المحكمة العسكرية نفسها، قضت بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة بحق 4 مدانين بتهمة "التخابر مع جهات معادية".

كما حكمت المحكمة بسجن 4 أشخاص بينهم امرأة، لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر مع جهة أجنبية معادية".

وفي هذا الصدد، قال البزم، إن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه".

وأضاف: " الأجهزة الأمنية حققت إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمة، أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية".

وشدَّد على أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توجيه ضرباتٍ أمنيةٍ مركزةٍ لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عملياتٍ أمنيةٍ كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة".