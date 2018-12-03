دوري_أبطال_أوروبا اعتماد تقنية الـ #VAR بداية من ثمن النهائي

أعلنت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الأدوار الإقصائية.

وذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن “يويفا” قرر اعتماد تقنية الـVAR بداية من دور ثمن النهائي والذي ينطلق بداية من شهر فبراير (شباط) المقبل.

وسبق لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكساندر سيرفين، أن أشار إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في البطولات الأوروبية بداية من موسم 2019-2020، لكن الضغط من الأندية عليه جعله يقدم الموعد.