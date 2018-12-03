الثلاثاء تنطلق الجولة 15 من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان لـ #لدرجة_الأولى

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 15 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بـ 5 لقاءات تجمع بين الشعلة والوشم، والقيصومة مع الطائي، وضمك أمام هجر، والخليج مع الكوكب، والنجوم أمام العدالة.

وعلى ملعب نادي الشعلة يستضيف فريق الشعلة صاحب المركز السادس عشر بـ 15 نقطة نظيره الوشم عاشر الترتيب بـ 19 نقطة.

ويلتقي القيصومة صاحب المركز العشرين بـ 9 نقاط مع ضيفه الطائي الخامس عشر بـ 16 نقطة وذلك على ملعب نادي الباطن.

وعلى ملعبه يستضيف ضمك خامس لائحة الترتيب بـ 23 نقطة نظيره هجر الثالث بنفس الرصيد.

ويستضيف فريق الخليج السابع بعشرين نقطة، نظيره الكوكب الثامن عشر برصيد 15 نقطة على ملعب نادي الخليج.

ويلتقي النجوم الرابع عشر بـ 17 نقطة مع ضيفه العدالة الثامن بـ 20 نقطة، وذلك على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الأربعاء، بخمس مواجهات أخرى تجمع بين الجبلين والمجزل، والعروبة مع الأنصار، ونجران والعين، والنهضة أمام أبها، وجدة مع الجيل.

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، يلتقي الجبلين صاحب المركز الحادي عشر بـ 19 نقطة، مع ضيفه المجزل الثالث عشر بـ 18 نقطة.

ويستضيف العروبة صاحب المركز التاسع عشر بـ 15 نقطة، على ملعبه نظيره الأنصار الوصيف بـ 24 نقطة.

ويلتقي نجران صاحب الترتيب الثاني عشر في المسابقة بـ 18 نقطة، مع العين التاسع بـ 19 نقطة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويخرج أبها المتصدر بـ 27 نقطة لملاقاة النهضة السابع عشر بـ 15 نقطة، وذلك على ملعب نادي النهضة.

ويستضيف جدة رابع الترتيب بـ 23 نقطة على ملعبه نظيره الجيل السادس بنفس عدد النقاط.