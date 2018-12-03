تعليم الليث يختتم برنامج أيامن التطوعي ويكرِّم الفِرق التطوعية الفائزة

الخليج - عبدالرحمن الشهري

برعاية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، وبحضور عدد من رئيسات الأقسام ، والمشرفات التربويات ، و قائدات المدارس و المعلمات ، اختتمت إدارة التعليم – ممثلة في قسم نشاط الطالبات – برنامج “أيامن” للأعمال التطوعية، الذي نفذته الإدارة بالشراكة مع مؤسسة “غدن” للاستشارات وبناء القدرات، وبدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ، وشارك فيه أكثر من ( 110 ) طالبة، يمثلن ( 11 ) فريقًا تطوعيًّا من المدارس الثانوية في الليث.

وقالت مشرفة البرنامج الأستاذة هيزعه يوسف المهداوي إن البرنامج يعد أحد العوامل المهمة، والتي تسعى إدارة التعليم من خلاله إلى تنمية مهارات العمل التطوعي لدى الطالبات المشاركات ، ويعمل على تهيئة سفيرات للعمل التطوعي في المجتمع، وذلك عبر برنامج متكامل، يحتوي على الجانب المعرفي والتدريب المهاري والتطبيق العملي.. كما يدعم دور مؤسسات التعليم في تفعيل دور الشباب والشابات لخدمة مجتمعهم ووطنهم. مبينة أنه تم تنفيذه لعدد من طالبات المدارس الثانوية للعام الثاني على التوالي ، وتم تكوين فِرق تطوعية من الطالبات ، وتم دعمها بعد استيفاء جميع متطلبات تنفيذ المشاريع من قِبل الشركاء في تنفيذ البرنامج.

من جانب آخر، قالت رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة عيشه عمر الزبيدي : نعمل على تطوير ثقافة العمل التطوعي في المدارس والمجتمع من خلال غرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية، وتجسير العلاقة بين الإدارة والجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي لاستنبات برامج تعزز الوعي بأهمية التطوع، وسبل المشاركة.

موضحة أن قسم النشاط يسير وفق خطط استراتيجية نحو مساعدة الطالبات واستغلال طاقاتهن في أعمال ذات قيمة تعزز انتمائهن لمجتمعهن.​

بدورها قالت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات) هدية بنت محمد البركاتي إن تنفيذ برنامج “أيامن” التطوعي النوعي للطالبات يأتي اتساقًا مع رؤية السعودية 2030 تجاه تعزيز ممارسة العمل التطوعي في المجتمع، وتحقيقًا لأهداف الشراكات المرسومة التي تضطلع بها إدارة التعليم مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والتي بدورها تثري مسيرة العمل التطوعي من خلال إعداد طالبات قادرات على المشاركة في برامج التطوع، و تحمُّل المسؤولية الاجتماعية.

مضيفة بأن طالبات إدارة التعليم محل ثقة وتميز دائم في عطاءاتهن التطوعية، وهن يبهرننا يومًا بعد يوم. مبدية شكرها وتقديرها لما شاهدته من مبادرات وأعمال تطوعية إبداعية وخلاقة، قمن بإعدادها وتنفيذها الطالبات بإشراف من معلماتهن وقائدات مدارسهن.

وجاءت نتائج الفرق التطوعية الفائزة كالتالي :

•المركز الأول: فريق بصمتي في مدرستي، ثانوية المجيرمة(٢٥٠٠ريال)

•المركز الثاني : إشراقة – ثانوية المقررات الأولى بالليث(٢٠٠٠ريال)

•المركز الثالث : فريق ليدوم الأثر، ثانوية بني يزيد(١٥٠٠ريال).​