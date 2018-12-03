محافظ خميس مشيط يزور الأطفال المعوقين بعسير ويجرب الكرسي

ابها

لمى الموسى

تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة زار الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظ محافظة خميس مشيط مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم الاثنين الثالث من ديسمبر ، وكان في استقباله أطفال و مدير المركز وأعضاء لجنة أصدقاء المركز .

واستهل زيارته بتجربة برنامج “جرب الكرسي” والذي يهدف إلى محاكاة معاناة المعوقين في حياتهم اليومية ، هذا وقد اطلع “بن مشيط” على كافة الأقسام العلاجية والتأهيلية والتعليمية بالمركز ، حيث تجول في القسم التعليمي والفصول الدراسية وقام بالسلام على الأطفال والتقاط الصور التذكارية وقدم لهم هدايا تذكارية والعاب ، بالإضافة الى العيادات الطبية والتأهيلية و القاعات الخارجية بالمركز ، وتعرف على جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال من ذوي القدرات الفائقة . كما اطلع بن مشيط على الورشة الفنية ومرسم الأطفال الذي يحتضن العديد من المواهب والأعمال الفنية للأطفال المعوقين المختلفة بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بمنطقة عسير.

وفي ختام الزيارة سجل “بن مشيط” كلمته في سجل الزيارات ، وقد أعرب خلالها عن سعادته بالتقائه بهذه الفئة الغالية ، وما وجده من مرافق طبية وتعليمية وأجهزة متطورة ، وأكد على وقوفه الدائم بجانب المعوقين بشكل عام والأطفال منهم على وجه الخصوص .

من جهته أعرب “عبدالله المحسني” مدير مركز الجمعية بعسير عن شكرة لسعادة الأستاذ خالد بن مشيط على هذه اللفتة والزيارة المباركة والتي تزامنت مع مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ،

مشيراً الى أن هناك العديد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية بهذه المناسبة خلال هذا الأسبوع والتي ستكون تحت اشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وبمبادرة وتنفيذ جمعية الأطفال المعوقين في كافة أنحاء المملكة بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة بمشيئة الله .