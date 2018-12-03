شكرا لقرائتكم خبر عن ما هدف ولي العهد من زيارة الجزائر؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

يزور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي الجزائر وكان في استقباله الوزير الأول أحمد أويحيى.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي والوفد المرافق على أرض مطار الجزائر الدولي رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وعدد من وزراء حكومته.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت السبت أن الزيارة ستسمح "بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وتكمن أهمية الزيارة في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لدعم وتطوير الاستثمار والاقتصاد وزيادة فرص العمل بين البلدين، حيث تسهم المملكة من خلال “الصندوق السعودي للتنمية” في تطوير قطاعات الري والسكن والطاقة الكهربائية في الجزائر.

ويؤكد المراقبون أن هناك آفاقاً مستقبلية كبيرة للتعاون الثنائي وآفاق الشراكة بين المملكة والجزائر وبخاصة في مجالات الطاقة، خاصة أن المملكة والجزائر عضوان فاعلان ومؤثران في جامعة الدول العربية وتجمعهما الإرادة المشتركة لخدمة قضايا الأمة العربية.

وتتفق المملكة والجزائر على ضرورة نبذ التطرف ومنع خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب، كما تؤيد المملكة والجزائر الحل السياسي للأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا وتؤيدان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتتجلى العلاقة القوية التي تربط المملكة بالجزائر في المستوى الرفيع من التشاور والتعاون القائم بين قيادتي البلدين في مختلف المجالات.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للجزائر، بأنها دفع جديد للتعاون الثنائي، وتهدف إلى فتح آفاق للمستثمرين من أجل رفع حجم التبادل التجاري، وذلك بتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المكثّفة لكبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الماضية.

وأضافت: "تندرج الزيارة التي جاءت على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاءً في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، في إطار هذا المسعى الذي ينطلق من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما".

وأوضحت: "ينتظر أن تعطي هذه الزيارة زخماً متجدداً لمختلف الورش الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الـ 13 للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الفارط، التي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والمطابقة والتقييس وكذا في مجال العلاقات الدولية".

وتابعت: "ترغب السعودية في إقامة شراكات استثمارية إستراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها التي سجلت خلال السنوات تقدماً معتبراً، كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة".