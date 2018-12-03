شكرا لقرائتكم خبر عن «النائب العام» يلتقي موقوفين بالجوف.. هذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, بعدد من الموقوفين في فرع النيابة بمنطقة الجوف.

واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمس احتياجاتهم وذلك في إطار الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، كما التقى خلالها بعدد من منسوبي النيابة العامة بالفرع وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة والمراجعين لفرع النيابة.

وأكد معالي النائب العام أن الجولة تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بت عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بزيارة عدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها وبحث سبل معالجة القضايا في فروع ودوائر النيابة بما يحقق الأهداف المنشودة.