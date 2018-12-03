شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المملكة ضمن الأعلى استهلاكاً للدواجن عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت دراسة في ورشة عمل «صناعة الدواجن في المملكة» عن أن المملكة من أعلى دول العالم استهلاكاً للدجاج، مشيرة إلى أن متوسط استهلاك الفرد يقدر بنحو 50 كجم سنوياً، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي نحو 1.5 مليون طن سنويًا.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد أوضحت الورشة، التي انطلقت – أول أمس برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وبتنظيم شركة فقيه للدواجن بمدينة جدة لنشر الوعي بين منتجي الدواجن من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على الأبحاث العلمية للسيطرة على أمراض الدواجن.

وأكد محمود فقيه المدير التنفيذي لمزارع فقيه للدواجن أن الورشة تأتي لمناقشة متطلبات هذه الصناعة المحلية ليتمكن المنتج السعودي من منافسة المنتج العالمي نظراً لما يمثله السوق السعودي من فرص واعدة. حضر ورشة العمل الوكيل للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه.