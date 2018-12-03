شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص «صحن المطاف» اليوم لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، صحن المطاف لمدة ساعتين، لذوي القدرات الخاصة وذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للإعاقة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مشهور المنعمي أن هذه المبادرة تؤكد حرص الرئاسة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً وتسليط الضوء على حقوقهم ومساواتهم بفئات المجتمع الأخرى.

وفي بداية المبادرة اتجه المعنيون إلى مركز صفة العمرة الواقع بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد والذي تقيمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام واستمعوا إلى شرح مفصل عن صفة العمرة كما تم توزيع بعض الكتب والمطويات التي تختص بذلك.