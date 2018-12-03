وزير المالية المصري: تحرير الدولار الجمركي يهدف لتشجيع الصناعة المحلية

قال محمد معيط وزير المالية المصري، الأحد، إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.



كان الوزير ذكر، الجمعة، أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر/كانون الأول.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.





وقال الوزير، في بيان الجمعة، إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.

حسب رويترز، ذكر معيط، يوم الأحد في مؤتمر صحفي، أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية "لمراقبة أي آثار تضخمية".





وأشار، على سبيل المثال، إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.

وأضاف "ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية، السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر، أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية".