التحالف يرصد سقوط صاروخ باليستي حوثي في البحر الأحمر

رصدت قوات التحالف العربي، الأحد، سقوط صاروخ بالستي في البحر الأحمر، أطلقه الحوثيون من مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قوات التحالف العربي، في بيان لها، إن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا من شاطئ رأس الكثيب، بجوار ميناء الحديدة الاستراتيجي قبيل سقوطه في البحر الأحمر، قبالة البلدات الجنوبية للمحافظة.





وبحسب البيان فإن مليشيا الحوثي حاولت استهداف إحدى قرى الدريهمي جنوبي الحديدة، وذلك في أعقاب هزائمها الفادحة ميدانيا من قبل القوات اليمنية المشتركة التي أحكمت سيطرتها على مواقع استراتيجية في قلب المدينة.



وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام إحياء مدينة الحديدة السكنية لمنصة إطلاق للصواريخ البالستية، إذ أطلقت الجمعة الماضية صاروخا من جوار حي غليل وسط المدينة ما تسبب بحالة ذعر وهلع وسط السكان.

