محكمة عسكرية في غزة تحكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة "التخابر" مع اسرائيل

اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الإثنين أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص بينهم امرأة بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.
وقال العميد ناصر سليمان رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي "أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاماً قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بـالإعدام".
وأضاف أن من بين المحكومين "المتهمة (آمال، م،م) 55 عاما من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)".
وتابع أن هؤلاء الأشخاص "قدموا معلومات عن رجال المقاومة ... وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ".
من جانبه قال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي أن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم".
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