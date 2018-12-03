دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بعد إعادة تصميم شاملة لأيقونات أوفيس؛ مايكروسوفت تستعد للمثل مع ويندوز 10

قامت مايكروسوفت قبل أيام بالإعلان عن إعادة تصميم أيقونات حزمة أوفيس لتكون أكثر حيوية من السابق، لكن يبدو أنها لن تتوقف عند إعادة تصميم حزمتها الأشهر، لأن أخر التقارير أشارت إلى اقتراب إطلاق تصميم جديد لأيقونات نظام التشغيل ويندوز على غرار ما تم مع أوفيس.

وقالت التقرير أن إعادة تصميم الحزمة كانت مجرد البداية بحسب ما تحدث به جو فريدمان مسئول تصميم أوفيس في مايكروسوفت، حيث أن الشركة ستقوم بإعادة تصميم لجميع منتجاتها وخدماتها خلال الفترة القادمة.

ويبدو أن مايكروسوفت تعمل على إضفاء طابع جديد لنظام تشغيلها، خاصة وأن هناك أيقونات قد مضى عليها دهر من الزمن، في حين أن شركات مثل قوقل تقوم باستمرار بتحديث شكل أنظمتها وخدماتها.

التدوينة بعد إعادة تصميم شاملة لأيقونات أوفيس؛ مايكروسوفت تستعد للمثل مع ويندوز 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.