دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy S10 بلس يأتي بتصميم يدعم كاميرة مزدوجة مدمجة في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن سلسة هواتف Galaxy S10 تأتي العام المقبل مع شاشة بتصميم Infinity-O، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد أن هاتف Galaxy S10 بلس يضم تصميم أخر للشاشة لدعم كاميرة السيلفي المزدوجة.

تأتي الإصدارات المميزة من هواتف سامسونج العام المقبل مع تصميم Infinity-O في الشاشة، إلا أن نموذج هاتف Galaxy S10 بلس يقدم تصميم جديد للشاشة يضم اثنان من ثقب الشاشة.

وقد خرجت التسريبات الجديدة عبر Ice Universe، حيث أكدت التسريبات أن تصميم أكبر إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy S10 سيتطلب تصميم أخر في الشاشة لدعم الكاميرة الأمامية المزدوجة للهاتف، أيضاً من المقرر أن يأتي أحد مستشعرات الكاميرة الأمامية ليدعم تصوير بزوايا واسعة.

كما تضيف التسريبات أن تصميم الكاميرة الأمامية سيتطلب قطع أكبر في ثقب الشاشة، ليتوافق مع العدسات المميزة بزوايا واسعة، لذا تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S10 بلس بشكل خاص سيأتي بتصميم خاص لثقب الشاشة.

أيضاً من بين التفاصيل الأخرى التي جاءت في التسريبات الأخيرة حول هاتف Galaxy S10 بلس، في تصميم الكاميرة الخلفية، التي تأتي هذا العام بإعدادات ثلاثية لدعم عمق التصوير مع تفاصيل أكثر دقة ووضوح، أيضاً من المرجح أن تصل قدرة البطارية في هذا الإصدار إلى 4000 mAh.

هاتف Galaxy S10 بلس يتميز أيضاً بنسبة أبعاد في الشاشة تصل إلى نسبة 93.4% بالنسبة لهيكل الهاتف، بينما يتوافق الهاتف في أغلب مواصفاته مع النماذج الأخرى من هواتف Galaxy S10، أيضاً من المقرر أن تضم هواتف Galaxy S10 رقاقة معالج سامسونج المميزة Exynos 9820 في بعض النماذج ورقاقة كوالكوم Snapdragon 8150 في نماذج أخرى، كما يدعم هذه الإصدارات بالتأكيد نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة سامسونج المميزة الجديدة One.

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هذا الموضوع هاتف Galaxy S10 بلس يأتي بتصميم يدعم كاميرة مزدوجة مدمجة في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.