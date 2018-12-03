السيسي يشيد بقطعة معروضة في جناح مصر بـ«إيديكس 2018»: عظيمة جدًا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، جناح وزارة الدفاع المصرية بمعرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية، يرافقه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قيادات القوات المسلحة المصرية، وذلك أثناء جولته التفقدية بين أجنحة المعرض.

والتقى السيسي خلال جولته بالجناح المصري بممثل إحدى الشركات الأمريكية العارضة، والتي تتعاون مع مصر، ودار حديث بينهما حول إحدى العربات الحربية، وقال السيسي: "إحنا لينا معاك تعامل من سنين طويلة، والعربية دي عظيمة جدا، بنستخدمها في مكافحة الإرهاب في سيناء.. وفخورين بالتعاون مع أمريكا، والتعاون بينا تاريخ عظيم".

ويُعقد المعرض الذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، وأكثر من 10 آلاف زائر على مدار 3 أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة.​