شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم 3 مساكن جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بهدم مساكنهم فى قرية أم الخير شرق يطا، بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكر منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور- فى تصريح له اليوم- بأن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة مواطنين من عائلة الهذالين فى القرية إخطارات لإزالة مساكنهم المشيدة من الصفيح. واستنكر الجبور، ممارسات قوات الاحتلال التى تهدف إلى سرقة المزيد من أراضيهم لتوسيع ما تسمى مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضى وممتلكات المواطنين شرق يطا.

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