شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفى إصابة أى موقع للجماعة أو لإيران فى ضربة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر كبير فى جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إن مواقع الجماعة والمواقع الإيرانية فى سوريا لم تصب الأسبوع الماضى خلال ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية السورية بهجوم إلى الجنوب من دمشق. وقال المصدر فى حزب الله لرويترز "المراكز الإيرانية ومراكز حزب الله فى الكسوة بجنوب سوريا لم تتعرض لأى قصف".

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