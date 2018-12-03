الرئيس النيجيري ينفي شائعة موته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري مزاعم قالت إنه توفي وإن سودانيا شبيها له حل محله، ليفند شائعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر.

وجاء النفي في بيان أصدرته الرئاسة من خلال بيان بالبريد الإلكتروني بعنوان “الرئيس بخاري يرد على مزاعم استنساخ”.

وقضى بخاري -الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير/شباط المقبل- خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.

ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله.

ورغم أنه لم يقدم أي دليل على ذلك، فإن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على مواقع التواصل مثل يوتيوب وفيسبوك.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص شبيهه، قال بخاري لنيجيريين في بولندا أثناء حضوره مؤتمر المناخ “ما ترونه هو أنا بشحمي ولحمي. سأحتفل قريبا بعيد ميلادي الـ 76 وسأظل قويا”.

وأضاف “الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية” واصفا من يروجون للشائعة بأنهم “جهلة وليسوا متدينين”.

يُذكر أن بخاري عسكري حكم البلاد بالثمانينيات قبل الانقلاب عليه، ثم عاد ليخوض الانتخابات الرئاسية بأكثر من مناسبة. وقد نجح في العودة للقصر الرئاسي بعد فوزه بانتخابات 28 مارس/آذار 2015.

المصدر : رويترز