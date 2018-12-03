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"حماس" تطلب من إيران التصدي لمشروع قرار أمريكي يستهدفها في الأمم المتحدة

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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "فارس": "طلب هنية خلال اتصال هاتفي مع ظريف من إيران معارضة مشروع قرار مقدم من واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

© REUTERS / Mohammed Salem

ومن جهته أكد ظريف على دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: "نظرا لسياسات بعض الدول في المنطقة، الولايات المتحدة تجرأت لنقل سفارتها إلى القدس، وتقترح قرارات ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدين حركة "حماس"، بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما يتجاهل مشروع القرار أسباب إطلاق الصواريخ.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار، الاثنين، لكن الضغوط الهائلة التي مارستها السلطة الفلسطينية نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس. 

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