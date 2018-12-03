"حماس" تطلب من إيران التصدي لمشروع قرار أمريكي يستهدفها في الأمم المتحدة

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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "فارس": "طلب هنية خلال اتصال هاتفي مع ظريف من إيران معارضة مشروع قرار مقدم من واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
© REUTERS / Mohammed Salem
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدين حركة "حماس"، بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما يتجاهل مشروع القرار أسباب إطلاق الصواريخ.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار، الاثنين، لكن الضغوط الهائلة التي مارستها السلطة الفلسطينية نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس.
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