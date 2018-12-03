وفد من "الجهاد الإسلامي" يغادر غزة متوجها نحو القاهرة

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365-

غادر وفد من حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى القاهرة، للانضمام إلى الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وقال المكتب الإعلامي للجانب الفلسطيني من معبر رفح (تديره السلطة الفلسطينية)، في تصريح مقتضب تلقّت "الخليج 365" نسخة منه إن "وفدا من حركة الجهاد الاسلامي غادر غزة عبر المعبر باتجاه الأراضي المصرية".

وبحسب مصدر فلسطيني، تحدث لوكالة الخليج 365، فإن الوفد يضم أعضاء من المكتب السياسي للحركة.

والأربعاء الماضي، وصل رئيس الحركة، النخالة، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، بحسب المكتب الإعلامي للحركة.

