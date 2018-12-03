إسطنبول تستضيف أكثر من نصف مليون سوري

أنقرة / يلدز أقطاش / الخليج 365

بلغ عدد المواطنين السوريين في إسطنبول، أكثر من نصف مليون نسمة، من أصل أكثر من 3 ملايين ونصف المليون سوري موجودين في عموم الولايات التركية.

وأضاف بيان صادر عن المديرية العامة للتعلم مدى الحياة في وزارة التربية التركية، أن عدد السوريين المسجلين الموجودين في تركيا بلغ 3 ملايين و597 ألف شخص، اعتبارًا من 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأشار البيان أن عدد السوريين الذين يعيشون في إسطنبول بلغ 559 ألف شخص، وبذلك تستضيف المدينة سوريًا واحدًا من كل 6 سوريين موجودين في تركيا.

وحول المناطق الرئيسية للتوزع السكاني للسوريين في تركيا اعتبارًا من منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لفت البيان أن عدد السوريين في شانلي أورفة بلغ 460 ألفًا و64 شخصًا، وهطاي 440 ألفًا و89 شخصًا، وغازي عنتاب 413 ألفًا و538 شخصًا.

كما بلغ عدد السوريين في أضنة 227 ألفًا و726 شخصًا، ومرسين 206 آلاف و672 شخصًا، وبورصة 160 ألفًا و840 شخصًا، وإزمير 140 ألفًا و403 أشخاص، وكليس 122 ألفًا و657 شخصًا، وقونية 102 ألفًا و756 شخصًا.