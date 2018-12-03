شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشاب سرق جيب «لكزس» من «سطحة» تحت تهديد السلاح في الأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج، أمس، بشاب، سرق سيارة من نوع جيب لكزس كانت تنقل بواسطة “سطحة”، وذلك على طريق الرين، بعد أن أطلق النار على قائد “السطحة” مسبباً له إصابة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر “السطحة” وقد تعرضت لإطلاق نار وقائدها مصاب، فيما ذكر السائق أن المهاجمين قاموا بالاستيلاء على السيارة المحملة وهي جيب من نوع “لكزس”.