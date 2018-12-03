بعد قفزة البلاديوم واقترابه من الذهب.. قائمة أغلى 5 معادن بالعالم

حقق معدن البلاديوم مستوى تاريخيا في سعره عندما تخطى حاجز 1200 دولار للأوقية للمرة الأولى، الجمعة الماضي، وهو سعر اقترب به المعدن النادر كثيرا من سعر الذهب، في وقت يرى فيه خبراء أن المستقبل سيحمل الأفضل لسعر البلاديوم.



في تداولات الجمعة الماضي سجل البلاديوم، الذي يدخل في صناعة السيارات والمجوهرات وفي مجالات طب الأسنان والجراحة والاتصالات، مستوى 1202 دولار للأوقية مقارنة بسعر بلغ نحو 1220 دولارا لأوقية الذهب، وخلال تداولات اليوم تراجع البلاديوم إلى مستوى 1185 دولارا للأوقية، لكن تزايد الطلب على المعدن قد تدفعه للصعود مجددا.

بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، كان البلاديوم واحدا من أفضل السلع أداءً هذا العام بسبب ارتفاع مبيعات سيارات البنزين والابتعاد عن الديزل في أوروبا، ويستخدم معدل البلاديوم في صناعة محفزات سيارات البنزين (جهاز موجود في محركات السيارات الحديثة يحول الملوثات في عادم السيارة مثل غاز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين إلى غازات أقل تلويثا للبيئة مثل النتروجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء).

وأضافت الصحيفة أن العرض من البلاديوم القادم من مناجم روسيا وجنوب أفريقيا من المتوقع أن يقل عن الطلب، ووفقا لشركة ميتال فوكس للاستشارات، من المتوقع أن يعاني السوق "عجزا كبيرا" في البلاديوم هذا العام وفي المستقبل المنظور.

والبلاديوم هو أحد أغلى المعادن النفيسة حول العالم حاليا، إلى جانب عدد آخر من المعادن التي يمكنكم التعرف عليها في القائمة التالية التي ترصد سعر كل معدن اليوم:

1- روديوم (2600 دولار للأوقية)





معدن شديد الندرة لونه فضي يتمتع بنقطة انصهار عالية وقدرة مذهلة على مقاومة التآكل، يستخدم في صناعة المجوهرات والسيارات وبعض المجالات لصناعية.

أكبر منتجي الروديوم جنوب أفريقيا وروسيا وكندا.

2- إريديوم (1480 دولارا للأوقية)





واحد من أكثر المعادن كثافة، لديه أحد أعلى نقاط الانصهار وضمن أكثر العناصر مقاومة للتآكل، ويستعمل في صناعة الساعات والمجوهرات والإلكترونيات والسيارات والبوصلات وفي الطب.

المصدر الرئيسي للإريديوم هو جنوب أفريقيا.

3- الذهب (1222 دولارا للأوقية)





أكثر المعادن شهرة في العالم وهو معروف منذ عصور ما قبل التاريخ، لونه الفريد جعل منه المعدن الثمين الأسهل في التعرف عليه، وهو واحد من أكثر المعادن اختيارا سواء من المستهلكين أو المستثمرين.

يستخدم في المجوهرات والإلكترونيات والدروع الإشعاعية والدول الرئيسية لاستخراج الذهب هي جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، والصين، وأستراليا وروسيا.

4- بلاديوم (1185 دولارا للأوقية)





معدن نادر يشبه البلاتين في خصائصه، ويمكنه استيعاب كمية هائلة من الهيدروجين، وهو قابل للطي وقادر على الحفاظ على الثبات عند درجات الحرارة المرتفعة.

يستعمل في صنع مجوهرات "الذهب الأبيض" وفي المحولات الحفازة في السيارات وفي الإلكترونيات.

المصادر الرئيسية للبلاديوم هي دول روسيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

5- البلاتين (800 دولار للأوقية)





معدن أكثر ندرة من الذهب بنحو 15 مرة، ومع ذلك يستخدم على نطاق واسع، حيث يدخل في صناعة محفزات السيارات والمجوهرات، والأسلحة، وفي طب الأسنان.

المصادر الرئيسية للبلاتين هي جنوب أفريقيا وكندا وروسيا.