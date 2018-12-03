حافلات "منزل الملائكة" تساعد المشردين في ميلانو

مدافئ ووجبات طعام ومشروبات ساخنة وأماكن نوم مجهزة وغيرها من المستلزمات التي سيجدها ويتمتع بها الأشخاص المشردون بلا مأوى داخل حافلة "منزل الملائكة" التي ستبدأ في جوب شوارع مدينة ميلانو الإيطالية بداية من الإثنين المقبل.

تعود في الظهور من جديد في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية بداية من الإثنين المقبل حتى الـ31 من يناير 2019 "Casa degli Angeli" حافلة شركة النقل الخاصة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع رابطة متطوعي "ملائكة المدينة" أو "The City Angels" لتقديم المساعدات من وجبات ساخنة ومشروبات وأغطية وملابس وأماكن للنوم للمشردين وأولئك الذين بلا مأوى، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

نشأت فكرة حافلة "منزل الملائكة" منذ عام 2011 من خلال مشروع مشترك جمع بين Atm شركة النقل في ميلانو ورابطة ملائكة المدينة من خلال تأسيس ما يُسمى بـ"بيت الملائكة" أو "Casa degli Angeli" بالإيطالية، الحافلة المجهزة بجميع المستلزمات من طعام ساخن ومشروبات وأغطية وملابس وأيضا أماكن مخصصة للنوم، فقط للأشخاص الذين بلا مأوى في المدينة.

وقدم هذا المشروع الإنساني المساعدات إلى ما يقرب من 600 شخص مشرد وبلا مأوى، في الأسبوع، فقط الشتاء الماضي، من خلال حصولهم على وجبات الطعام والمشروبات الساخنة، البطانيات والملابس الشتوية.

وتبلغ مساحة حافلة "منزل الملائكة" أو "لا كاسا ديليي أنجيلي" 18 مترا، تم تجديدها بالكامل من قبل شركة النقل في ميلانو ATM، وهي الآن مجهزة بخدمات وأجهزة تدفئة داخلية، أماكن مخصصة للنوم، مراحيض وخدمة علاج طوارئ.

يذكر أن مجموعة "مدينة الملائكة" أو " i City Angels" هي رابطة مستقلة، متعددة الجنسيات من متطوعي الشوارع، تأسست عام 1994 في ميلانو على يد ماريو فورلان، صحفي وكاتب الإيطالي.