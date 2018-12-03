4 فوائد صحية لوضع قطعة ثلج على الرقبة

يرغب معظم الأشخاص في البقاء بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة، من خلال البحث عن العلاجات الحديثة لحياة أكثر شبابا، واتجاههم لتجربة الحيل المنزلية التي كانت تُستخدم قديما من قبل الأجداد للحفاظ على الشباب والصحة، مثل الوخز بالإبر والعلاج بالثلج.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "برايت سايد" الأمريكي حيلة غريبة تساعد على علاج وشفاء كثير من المشاكل الصحية، وهي وضع قطعة ثلج على الرقبة، حيث يساعد الاستلقاء على البطن والاسترخاء تماما ووضع مكعب من الثلج على الرقبة وبالتحديد على منطقة "Feng Fu" التي تقع في الجزء الخلفي من الرقبة في نهاية الرأس أو الدماغ، لمدة من 15 - 20 دقيقة، مرتين يوميا، على علاج كثير من المشاكل الصحية منها:

1- علاج الصداع

ترتبط نقطة "فينج فو" في الرقبة بعلاج الصداع والشعور بالدوار والدوخة، لذلك وضع قطعة من الثلج على هذه المنطقة يساعد على تحفيز الطاقة والتخلص من آلام الصداع.

2- تقليل آلام والتشنجات

يساعد وضع مكعب من الثلج على الجزء الخلفي من الرقبة على التخلص من التشنجات والآلام المصاحبة للدورة الشهرية، بالإضافة إلى قدرة هذه الحيلة على علاج التقلبات المزاجية التي تصيب الفتيات والسيدات في هذه الفترة.

3- نوم أفضل

وفقا لكتب الطب الصينية، فإن نقطة "فينج فو" تعمل على تحسين جودة النوم، فهي بمثابة مركز التحكم المسؤول عن الأنشطة التي تتم في الجسم أثناء النوم العميق، لذلك وضع قطعة ثلج على هذه المنطقة، يساعد على النوم بشكل أسرع وعدم الاستيقاظ في منتصف الليل، ومن ثم اعتياد الجسم أكثر على تلك العادة الصحية.

4- تحسين عملية الهضم

تستطيع نقطة "فينج فو" إدارة عمليات البلع واللعاب في الجسم، وبالتالي المساعدة على هضم الطعام بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل آلام البطن والتهابات وتشنجات المعدة.