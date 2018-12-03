دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G)

أطلقت دولة كوريا الجنوبية، مساء يوم أمس السبت، أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) بعد نشوب حريق منع عملها خلال الأشهر الماضية.

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وأوضح تقرير أورده موقع "اكتوالني نوفوستي"، أن 3 مخدمات ستستخدم هذه التقنية الحديثة؛ حيث ستشهد المرحلة الأولى عمل الأجهزة التي توزع "واي فاي" إلى الهواتف الأخرى على أن يتم عرض أول هاتف ذكي يعمل مع الشبكة الحديثة للبيع في شهر مارس المقبل 2019.

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يُذكر أن حريق نشب في أحد فروع الشركة الكورية للاتصالات أدى إلى منع الشبكة من العمل بشكل طبيعي؛ حيث تم إلغاء العرض التقديمي حينها لعمل شبكة الإنترنت الحديثة (5G) حتى تم حل الأمر مؤخرًا.المزيد:

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