أطلقت دولة كوريا الجنوبية، مساء يوم أمس السبت، أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) بعد نشوب حريق منع عملها خلال الأشهر الماضية.
اقرأ أيضًا: زين الكويتة تُطلق أول شبكة لتكنولوجيا الـ 5G
وأوضح تقرير أورده موقع "اكتوالني نوفوستي"، أن 3 مخدمات ستستخدم هذه التقنية الحديثة؛ حيث ستشهد المرحلة الأولى عمل الأجهزة التي توزع "واي فاي" إلى الهواتف الأخرى على أن يتم عرض أول هاتف ذكي يعمل مع الشبكة الحديثة للبيع في شهر مارس المقبل 2019.
اقرأ أيضًا: الصين تطور شبكة اتصالات الجيل السادس "6G"
يُذكر أن حريق نشب في أحد فروع الشركة الكورية للاتصالات أدى إلى منع الشبكة من العمل بشكل طبيعي؛ حيث تم إلغاء العرض التقديمي حينها لعمل شبكة الإنترنت الحديثة (5G) حتى تم حل الأمر مؤخرًا.المزيد:
100 ضعف الجيل الرابع.. أول إفصاح رسمي عن سرعة الجيل الخامس للإنترنت
هذا هو الشعار الرسمي لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G
هواوي تطلق تقنية 5G الجديدة خلال كأس العالم في 2018
كيف ستتغير حياتنا مع الإنترنت بسرعة 5G
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .