مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل يعقد غدا بالجامعة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد أعمال المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامى.

وذكر بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية اليوم الاثنين، أن هذا المؤتمر - الذي يعقد على مدار 3 أيام - يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لاحكام المقاطعة.

كما يتابع المؤتمر أعمال مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.