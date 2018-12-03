شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يصل صنعاء للقاء قادة ميليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، إلى صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثى، فى إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام فى اليمن التى ستعقد فى السويد خلال الشهر الجارى.

وذكرت قناة "العربية الحدث"، أنه سيتم الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولى أمام الطيران المدنى فى محادثات السلام.

وتأتى زيارة جريفيث بعد إعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط فى صنعاء لإخلاء 50 مصابا من الحوثيين إلى مسقط.

وكان المبعوث الأممى لليمن قد أعرب عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية فى الحديدة، قائلا: "لا شيء يجب أن يمنع المجتمع الدولى من استئناف الحوار والمشاورات لتفادى الأزمة الإنسانية باليمن".