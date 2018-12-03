الهلال يطير الى جزيرة القرنفل لتأكيد التأهل.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

# الفوز الرباعي يضع الهلال في المقدمة والفريق يتطلع للمزيد

# تجربة مقلقة للهلال على ملعبه في مواجهة اهلي شندي

# الهلال رغم السيطرة يفشل في كسر الحاجز الدفاعي للأهلي

# اهلي شندي يستفيد من التجربة ويطبق خطته تاهبا للكونغولي

# دفاع الاهلي يتفوق امام الهلال فهل يجتاز امتحان الادغال

# المريخ يصل كمبالا ويتأهب لمباراة الحسم امام اليوغندي

# المريخ يفقد الثنائي سومانا والمدينة ويكسب خدمات سيف تيري

# المريخ من يوغندا عبورا بالخرطوم للجزائر للصدام العربي

# نمور دار جعل يؤملون في الترسانة الدفاعية للحفاظ على الحظوظ

# أسبوع حاسم للثلاثي على المستوى الافريقي والهلال الأقرب !!

# مباريات الحسم المتبقية في كاس زايد للأندية الابطال

# حظوظ الاندية الانجليزية في ابطال اوربا وموقف صعب لتوتنهام وليفربول

# صدامات نارية في الممتاز الانجليزي واليوم قمة الارسنال وتوتنهام

# انتهت قمة المجموعة الثانية والممتاز بالتعادل السلبي في ثاني جولات الفريقين في المجموعة ،

وضحت سيطرة الهلال المبكرة للمباراة ولكن معظم الفرص تطايرت والبعض الاخر تكفل بها المساعد شطة والحكم بقرارات عكسية وخاطئة ،

وضح التسرع عند الكونغولي والبرازيلي وبعد بشة الصغير تماماً عن اجواء المباراة وهو الذي كان يعول عليه بعد ان حسم اخر لقاءات الفريقين في شندي الموسم الماضي ، النقاط التى كفلت للهلال حسم الممتاز ،

تفوق اهلي شندي في وسط الملعب من دون فاعلية تذكر او خطورة على مرمى جمال سالم والذي خرج نظيفا الا من بعض الشوارد ومن احداها أرسل كرة أمامية على طريقته للكونغولي في مواجهة مرمى الاهلي الا انه اهدرها ومارس السقوط كثيراً بحثا عن جزائية ،

وسط الهلال على غير العادة تاه في فترات كثيرة وكان سلبيا بدءا بشيبوب الذي طاشت معظم كراته وتمريراته

وكذلك الشغيل وحتى ديارا تراجع كثيراً في مستواه وكان معبرا لهجمات الاهلي على محدوديتها ،

الهلال في الشوط الثاني وبعد تبديلات ناجحة بخروج شيبوب وبشة الصغير ودخول صهيب الثعلب والشعلة ، دانت السيطرة تماماً ولكن مع التكتل الدفاعي لفريق الاهلى فشل في الوصول للشباك ،

لم يكن جيوفاني في تألقه ويومه

وظهور اكثر من متواضع للمحترف الكونغولي مبومبو وهو يشارك لأول مرة في الممتاز على حساب المدافع النيجيري والذي اراحه المدرب ، لان الهلال لم يكن في ظل طريقة الاهلي شندي يحتاج لدفاع ،

النتيجة أقلقت جماهير الهلال قبل السفر لمواجهة بطل زنزبار ، ولكن الطريقة الهجومية التى سيلعب بها الزنزباري والذي ليس له ما يدافع عنه ستساعد الهلال ،

دوافع الهلال في لقاء الشنداوي لم تكن كبيرة برغم الصراع الأزلي وموقف الصدارة والتساوي في النقاط ، ربما لان الممتاز في بداياته وفي النهاية سيتأهل اربعة فرق والان الهلال واهلي شندي والشرطة القضارف في المقدمة ،

# عاد حسين الجريف للدفاع مع بويا ولم يتعرضان لتجربة كبيرة خاصة واستسلام ياسر مزمل مهاجم اهلي شندي والذي كان وحيدا في المقدمة،

# جمال سالم ظهر لأول مرة في لقاء رسمي للهلال وخرج بشباك نظيفة ، فالبداية مبشرة امام فريق كبير وشرس كان يصل لشباك سالم عندما كان في المريخ ومن الواضح ان لدفاع الهلال والثقة المتبادلة بين الطرفين لها دورها وتأثيرها ،

# الهلال بعد الرحلة الافريقية سيعود ويواصل في الممتاز وأمامه عديد الفرص للتعويض والتفوق ،

# قلق جماهير الهلال ليس من الممتاز او مباراة الرد مع الزنزباري ، ولكن التفكير في القادم في دور ال ٣٢ ، والمرشح الافريقي التونسي بعد تعادله مع الجيش الرواندي

وحتى ولو تاهل الجيش الرواندي فالكرة الراوندية تعتبر متقدمة جدا ،

# مبومبو ووليد الشعلة لايزالان يبحثان عن اول الأهداف في الممتاز

الضغوط ستكون كبيرة على الشعلة هداف الممتاز الذي شارك في شوط واحد فقط ،

# للمباراة الثالثة تواليا يغيب ابوعاقلة عن تشكيلة الهلال في الممتاز وافريقيا ،

الهلال بحاجة لمجهودات هذا اللاعب

المدرب ايضا أراح هذه المرة نزار حامد ولم يشارك حتى كبديل ،

# السموأل محتاج لتفعيل دوره الهجومي

تسديدات الهلال افتقدت التركيز ، ولم يستفد من الركنيات ،

# اهلي شندي عمل للنقطة وظفر بها .

لحن الختام

# وصلت بعثة المريخ الى كمبالا في طريقها للقاء الرد امام الأفاعي اليوغندي في إياب تمهيدي الابطال ،

تجاوز المريخ أزماته الإدارية والفنية والممتاز وأصبح مركزا على المباراة الافريقية الحاسمة والتى وضع المريخ نفسه فيها في موقف صعب

الهدف الذي سجله اليوغندي في المريخ لخبط الموقف وازم الموقف ، حيث يحتاج الخصم لهدف واحد ليعبر ،

وبالتالي نتوقع ان تكون خطة المريخ الاولى كيفية احكام السيطرة على الدفاع والحفاظ على نصر الخرطوم

والأمر الثاني البحث عن هدف حتى يلخبط حسابات اليوغندي ، ويمكن ان يسجل المريخ اكثر اذا كان هجومه في يومه خاصة الغربال وسيف تيري الذي يعتبر إلحاقه بالبعثة قوة دعم كبيرة للفريق ، خاصة في غياب بكري المدينة الذي توجه للقاهرة مع سومانا للعلاج ،

اعتقد ان المريخ تجاوز أزمة سيف تيري بالوعود والأموال القادمة من البطولة العربية سواء تاهل المريخ او ودع ، وهي في النهاية تحدي للاعبين قبل كل شيء للفوز وتخطي الجزائري بالحفاظ على الاقل على نصر امدرمان الكبير ،

المريخ سيعبر بعد وصوله للخرطوم مباشرة الى الجزائر والمواجهة المحدد لها العاشر من ديسمبر والذي يصادف الاثنين اي بعد ثمانية ايام من الان ،

# يؤمل اهلي شندي وبعد الخطة الدفاعية المحكمة امام الهلال طيلة زمن المباراة والاحتفاظ بالشباك نظيفة ، رغم عديد الفرص وتطايرها ، يومل بهذه الخطة في مواجهة الكونغولي على الاقل يدافع عن نصر شندي ، ويحاول ان يعتمد على المرتدات مع اندفاع الكونغولي للتعويض لتسجيل هدف من هجمة مرتدة

مشكلة اهلي شندي تقدم الكرة الكونغولية وكذلك الفرق التى تمثل باستمرار وتحقق البطولات وافضل النتائج ،

، واضح ان مهمة الثلاثي متفاوتة

ارتياح هلالي للعبور وتكرار فوز الخرطوم

وبالنسبة للمريخ الامر يحتاج لقتال شديد ومحاولة تسجيل هدف

وكذلك اهلي شندي ،

ومن الواضح ان موقف الهلال الأفضل قياسا على الفوز الكبير بالجوهرة الزرقاء ،

# تنتظر كاس زايد للأندية الابطال ثلاث جولات ليحسم امر الفرق الثمانية المتأهلة بعد وصول خمسة فرق ،

الثلاثاء بعد غد ٤ ديسمبر يستقبل اهلي جده فريق وفاق سطيف ، وكان سطيف قد خسر على ملعبه بهدف

الاثنين ١٠ ديسمبر يستقبل اتحاد الجزائر المريخ

الثلاثاء ١١ ديسمبر يستقبل الرجاء المغربي فريق الإسماعيلي المصري وكان الذهاب تعادليا بدون اهداف ،

– خروج النصر السعودي على يد المولودية لا تزال ردوده متواصلة والأخطاء التى وقع فيها الحكم الأردني ادهم والذي تاكد بانه واتحاده مخالف لقانون الفيفا ترشيحه لإدارة المباراة وهو موقوف ومعاقب في بلاده ،

النصراوية يطالبون بإعادة المباراة ، وهو في النهاية ليس خطأ المولودية ،

خليل مسئول الحكام بالاتحاد العربي قال انهم لم يكن يدرون بان الحكم معاقب من قبل اتحاده .

الحالة

# حقق المان سيتي الفوز بثلاثية مقابل هدف وحافظ على صدارته للممتاز الانجليزي

واعتبارا من الأسابيع القادمة سيدخل الفريق في برنامج مضغوط ، فبعد ان لعب بالامس ، سيلعب بالأربعاء وكذلك بالسبت المواجهة الكبيرة مع شيلسي ، ثم يلعب في ابطال اوربا امام هوفنهايم بعد ان كان قد فاز عليه ذهابا في عقر داره ، ثم يلعب بعدها بالسبت بعد القادم مجددا في الممتاز الانجليزي ويواجه،

اليوم تتواصل مباريات الممتاز الانجليزي ويلعب ليفربول ولكن المباراة الأهم لفريق الارسنال في مواجهة توتنهام في ديربي لندن

الكرة الانجليزية بعد صعود المان سيتي ، والمان يونايتد لدور ال ١٦ في ابطال اوربا فانها في انتظار تحديد الصدارة وفرصة السيتي كبيرة لصدارة مجموعته لو تعادل او كرر فوزه على هوفنهايم الألماني ،

بينما يكفي ليون الفرنسي الفوز على شاختار ، ليون الأقرب للتأهل مع السيتي وفرصته في الصدارة في حال فوزه ان يخسر السيتي ، لان المواجهات المباشرة لصالحه في حال التساوي مع السيتي الذي خسر بملعب الاتحاد وتعادلا في فرنسا بهدفين لكل ،

– موقف ليفربول تناولناه ويحتاج على ارضه للفوز على نابولي ليعبر مع باريس سان جيرمان المرشح للفوز وصدارة المجموعة على حساب الصربي المتذيل برغم ان المباراة في صربيا ،

نابولي المتصدر الان اصبح الأكثر تهديدا بالخروج والوداع ،

_ هناك مانشيستر يونايتد الذي تاهل مع يوفنتوس ، وفرصته في المركز الثاني واليوفي اقرب للصدارة في مواجهة يونج بويز السويسري ، المانيو سيواجه فالنسيا ،

_ هناك توتنهام وموقف محرج امام برشلونة في برشلونة ، مطالب بالفوز للعبور ثانيا مع برشلونة ، والا فان فرصة إنترميلان الايطالي تصبح كبيرة عندما يواجه ايندهوفن المتذيل ، وتوتنهام والانتر متساويان في النقاط ٧ نقاط لكل ،

بعد تاهل اليوفي وروما تصبح حظوظ الفرق الإيطالية كبيرة واقتراب الانتر من التأهل ،

الريال اقرب للصدارة عندما يواجه سيسكاموسكو ، وروما في الثاني وبالتالي تنتظهره المواقف الصعبة