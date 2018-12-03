شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ قدم الشنداوي تجربه مفيده للهلال قبل مواجهة الزنزباري .

@ كنغولي الهلال مزعج ومزعزع للدفاع لكنه ليس بقناص .

@ الكنغولي مع الشعله القناص افضل ثنائيه .

@ البرازيلي اناني ، ديارا صمام امان مميز في المهام الدفاعيه ولا دور له في الدعم الهجومي .

@ الشنداوي (بدون محترفين) صمد امام هلال المحترفين والمجنسين وانتزع منه نقطتين بامدرمان .

@ بشه الصغير و الثعلب ما شاء الله ، تطور في المستوى مع كل مباراة .

@ اين درااااااج يا ناس !!

@ دراج افضل من يهاجم من الخلف و صاحب الحلول الفرديه الاول بعد بشه .

✍

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مضروب.. بقلم معتصم محمود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .