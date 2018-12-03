اخطاء الزعفوري .. واحترام الخبير النقر مطلوب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نعم اهدر الهلال فوزا كاسحا على ضيفه اهلي شندي .. بعد ان (تفنن) لاعبوه في (حرق اعصاب) الجمهور امام الشباك الشنداوية .. ولكن هذا لا يعفي وقوع التونسي الزعفوري مدرب الهلال من اخطاء خلال المواجهة .. وابرز تلك الاخطاء عدم الدفع بذات العناصر التي ستشارك في مباراة الرد امام الجيش الزنزبار .. وكان الافضل الدفع بهم لتحقيق الجاهزية المطلوبة.

• كما ان التونسي فشل كثيرا في فك شفرة دفاع النمور امام مرماه .. بالرغم من نجاح لاعبي الازرق (اختراق) ذلك (التكتل) الدفاعي بواسطة مجهودات فردية .. وهذه رسالة عاجلة الي مجلس الهلال .. اذا لم يتم تعيين مساعد وطني قدير لهذا المدرب فإن الازرق موعود بالمزيد من المشاكل في الفترة القادمة .. وذكرتُ من قبل ان (اراد) محظوظ بوجود هذه الكوكبة من اللاعبين المميزين في الكشف الازرق.

• التونسي لم يكن يحلم يوما في تدريب نادٍ في قامة الهلال .. ولكن الاقدار شاءت ان يتقلد هذا المنصب .. واذا عقدنا مقارنة بين مؤهلاته وامكانيات من عمل قبله في هذا الموقع على قيادة الجهاز الفني للهلال .. سوف نجد عدم وجود أي مقارنة (لا من بعيد او قريب) .. واقالة السنغالي لامين ندياي الخبير المعروف والابقاء على الزعفوري قرار غير مهضوم .. مدرب قاد مازيمبي لتحقيق انجازات عالمية ويعتبر من افضل المدربين في العالم .. وقريبا سنسمع تقلده لمنصب اكبر الاندية .. ومدرب آخر جاء للهلال من اجل العمل مدربا للياقة .. اصبح المدرب الاول .. وبالله عليكم ما هو اسم آخر نادي عمل به.

• ونعرج في الحديث الي ما حدث خلال اللقاء مع الكابتن الفاتح النقر المدرب العام للاهلي شندي واحد الاخوة المشجعين .. والاشتباك اللفظي الذي جرى بسبب طريقة اللعب التي أدي بها الضيوف اللقاء ما يسمى بـ(الخندقة) .. اولا الكابتن النقر واحد من افضل المدربين الذين عملوا في الدوري الممتاز .. وحقق العديد من النجاحات .. ونجح في صناعة الخرطوم الوطني وجعل منه فريقا مرعبا ادخل القمة في تجارب صعبة للغاية .. ونجاح اي مدرب وطني يعتبر فخر لنا .. لذلك يجب علينا احترام النقر وطريقة اللعب وهو (حر) في ذلك .. كما ان النمور قدموا مباراة كبيرة وكانوا ندا للهلال .. وكشفت العديد من الاخطاء للجهاز الفني الازرق .. ونأمل أن يستفيد من تلك الاخطاء .. وكل التوفيق للشنداوي في مهمته الافريقية.

• على كل حال (نحن الهلال بنريدو جد).

(صمت اخير) ..

• عِهـودي معاك أموت واقف علي بااب الهوى المفتوح

• أنـا البرحل محل ترحل غمامه عليك وين ما تروح

• لأنك إنت في الوجدان مشكّن بي حنايا الروح

• موسمة بيك تفاصيلنا مضمدة بي غناك جروح