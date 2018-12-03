مثالية ود الشيخ الضارة.. بقلم معاوية الجاك

شهاب محمد - الخرطوم - معاوية الجاك

الخليج 365:

الحديث التالي للأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس مجلس إدارة نادي المريخ حيث كتب يقول : (سلام … والتحية العطرة لكل المريخاب … عشت عمري كله واقعياً … بعيداً عن التنظير … وأود في هذا الصباح الطيب أن أخاطبكم جميعاً من خلال منظور واقعي … أبدأ حديثي بالإجابة على سؤال قد يبدو منطقياً وهو : إذا غلبتكم إدارة النادي فلماذا لا تستقيلوا وتبتعدوا ؟ … والإجابة ببساطة شديدة وواقعية … هي أن السبب الذي جعلنا نوافق على التكليف على مضض إبتداءً … هو نفس السبب الذي يجعلنا نواصل المشوار حتى الجمعية العمومية … قد يبدو لكم أن هذا تناقضاً … أبداً … السبب في كلا الحالتين هو أن البديل المتاح لمجلس الوفاق في الظروف الحالية هو الفراغ الإداري بالنادي العريق … فليس هناك من يتقدم أو يقبل ولو على مضض رئاسة النادي التي تتطلب صرف مليارات من العملة المحلية ومئات الآلاف من الدولارات سدادا لاستحقاقات قديمة … وتسييرا للحاضر والمستقبل … وحتى أكون واقعيا أؤكد وبدون أي تحفظ … إذا تقدم مثل هذا الشخص … سنسلمه النادي خلال 24 ساعة إن رغب تحمل المسؤولية عبر التعيين … و30 يوما (جدول دعوة الجمعية العمومية) إن رغب عبر الديمقراطية … أتمنى أن تجتهدوا ونجتهد جميعا في البحث عن هذا الشخص .. سألني الكثيرون: كيف تسير الأمور في النادي ؟ … وكانت الإجابة دائما: نحن نقود المسيرة في دقداق مبالغ فيه … لكن لم نقع في حفرة حتى الآن … وكلنا نعرف الحفرة التي تنتظر الكيان في حالة الفراغ أو العجز الكامل … والظرف حقيقة صعب جدا … ويكاد يصل درجة الإستحالة … لذلك لا نطلب كثيرا من الأسرة المريخية … فكلما نطلبه تقدير الموقف الحرج للنادي … ونطلب تشجيع الإخوة المتحملين المسؤولية على مواصلة المشوار المضني جدا … أنا شخصيا متعود على ضغوط الرأي السالب … والانتقاد غير الموضوعي … بل التحقير والإساءة في بعض الأحيان … لأنني على قناعة أن ذلك ثمن أو ضريبة للعمل العام في السودان … والذي يختلف عن باقي العالم في هذه الخاصية … لكن أقول لكم أنني أعمل مع بعض الشباب الذين لم تعركهم التجارب الطويلة رغم حماسهم ورغبتهم في العمل… وهؤلاء يحتاجون للمؤازرة والتشجيع المعنوي … ولعل أهم من كل ذلك ألا نجعل ما يدور خارج الملعب سببا لإخفاق الفريق … ثقوا أن المريخ يملك من اللاعبين المتميزين … الذين إذا احسنا الوقوف خلفهم مؤازرين ومشجعين وشاحذين لهممهم … لتفوقوا على الظروف … وعلى أنفسهم … وحققوا لنا جميعا ما يسطره التأريخ … نحن مجتهدون في حل مشاكلهم المالية … ولكن كما ذكرت في دقداق … أخيرا نطلب قليلا من الصبر على الأزمة… لأنني واثق جدا من تجاوزها إذا فهمنا وتفهمنا دورنا … كل في مجاله … وعاش مريخنا موفور القيم)

* وفي جزئية أخرى يقول الأستاذ ود الشيخ : (سلام … المعارك الإدارية لا تخدم الرياضة في شيء … بل هي واحد من أقوى أسباب تخلفنا الكروي … جوهر العمل الإداري هو الإهتمام ببناء فريق قوي … أي خلل في أجهزة الإتحاد علاجها في الجمعية العمومية والسعي للتغيير … الدخول في معارك خاسرة ليس من الحكمة في شيء … والعنتريات لا تخدم قضية المريخ … الرد العملي في الميدان … وأتمنى أن نحقق ذلك بمساندتكم جميعا … الهجوم المتواصل على أجهزة الإتحاد البعض يعتبره نوع من القوة وحمرة العين … ولكن أيضا من منظور آخر معظم الضرر يمكن أن يتم كرد فعل من هذه الأجهزة… بسبب استعداءك لها … وتكون أنت الخاسر … أخيرا أؤكد لك أن أولوياتنا في المريخ حاليا تجاوز محنة المريخ …. دون الدخول في معارك انصرافية مع بعض المتطرفين والمنحازين في الإتحاد أو لجانه) .. إنتهى حديث ود الشيخ ..

* بخصوص الجزئية الأولى نقول لود الشيخ أن ما أنجزه المجلس من نجاح محفوظ وتناوله الإعلام كثيراً وتحدث عن مواجهة المستحقات للأجانب والمحليين عبر مساعد الرئيس أوكتاي

* كل المريخاب همهم صلاح الحال المريخي وحينما ينتقدون ويهاجمون فهم لا يرغبون غير صلاح الحال فلو مجلسكم يسير في الطريق الصحيح فلا يوجد ما يدعو للإنسحاب أساساً ونقول لكم أكملوا عُمر المجلس المنتخب لأربع سنوات

* ولكن ما نتابعه لا يدعو للتفاؤل حيث الفشل في طريقة إدارة الملفات الإدارية والتشرذم والتباعد بين أعضاء المجلس نفسه وغياب التناغم يشكل قمة المشاكل ويكفي ما صاحب رحلة أبوظبي الأخيرة من معاملة كريهة مع حافز المائة ألف دولار وما فعله أحد أعضاء المجلس بإرجاع المبلغ المُستلف بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية مما يكشف سوء الأزمة الإدارية

* أما بخصوص المعاملة مع الإتحاد العام فنقول لك أنك تنشُد مثالية مع جهة غير مثالية وتتعامل معك بطريقة أساسها الترصد والحقد والنيل من المريخ والأمثلة على قفا من يشيل .

* وصفك لإنتقاد الإتحاد العام ولجانه بال( المعارك الإنصرافية) يكشف بجلاء وضوح الكارثة الإدارية التي يعاني منها المريخ لأن وصفك هذا يمهد الطريق لأمثال فرحان القضارف والدويم وكادقلي بمزيد من الترصد والإستهداف

* مقاومة لجان الإتحاد حتى لا يستهدف المريخ تعتبر معارك إنصرافية يا أستاذ محمد الشيخ مدني ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله

* إذاً وماذا تريد أن تحكم ما دام تعتبر مقاومة الجهلاء والمستهدفين معركة إنصرافية ؟

* لن تترك خلفك مريخاً ما دام هذا هو تفسيرك لمقاومة إستهداف غير المحترمين لدينا للمريخ

* من قبل طالب ود الشيخ الإعلام المريخي بتغيير نهجه في التعاطي مع الأحداث خاصة مع الإتحاد ولكن نقول له أن الإتحاد لو أخطأ في حق المريخ مرة أو إثنين سهواً لما إنتقدناه

* ما تفعله لجنة المسابقات غير المحترمة لدينا تستحق الردع الإعلامي من كل المريخاب

* لجنة المسابقات تضم شخصيات غير محترمة لدينا ظلت تمارس الكيل بمكيالين تجاه المريخ مما يعني أن النية مبيتة لظلم المريخ

* نقول لود الشيخ إخلع عنك رداء المثالية الضار الذي يجلب الضرر على الكيان المريخي أو مارس الصمت فذلك أفضل بكثير مما تطالب به

* حديثك عن عدم التصعيد مع الإتحاد حتى لا يترصد المريخ حديث يكشف الكم الهائل من الإنهزامية التي تتوسدك بجانب قريش وأنتما تمثلان قمة التهاون والإراء الصريح لهلالاب لجنة المسابقات وغيرها داخل الإتحاد العام بمزيدٍ من الإستهداف للمريخ

* أين الهيبة والشخصية الإدارية للمريخ وكل من هب ودب يتغول على المريخ حتى وصل الحال بأمثال أبو جبة أو أبو قبوة ـــ لا أدري ـــ ينضم لركب المستهدفين للمريخ مما يكشف سوء الحال الإداري الذي وصل إليه المريخ

* كل من إستهدف المريخ وصوت ضد تأجيل مباراة الأمل عطبرة هو شخص غير محترم لدينا ولا يستحق الإحترام من كل المريخاب

* أخيراً نقول لود الشيخ هل أنت راضٍ عن إستفزاز كمال شداد المستمر للمريخ وهل يستحق شداد الإحترام وهل لا يوجد نادٍ غير المريخ به لاعبين تجاوزوا الأعمارهم غير حقيقية ولماذا لا يتحدث شداد عن الهلال بذات الطريقة التي يتحدث بها عن المريخ ؟ السبب معروف وهو أنه يضمن جانبك أنت وقريش ويثق تماماً أنكما لن تقتربا مجرد إقتراب من إنتقاده

توقيعات متفرقة ..

* نقول لود الشيخ أن تقرير المدير الفني يأمن زلفاني أوصى بإعادة تسجيل اللاعب ضفر ولكنكم لم تلتزموا بتنفيذ هذه التوصية بالذات والتي تعتبر (نافعة) للمريخ

* ضفر حتى لو كان للتونسي رأياً سالباً حوله كنا نتوقع من المجلس مناقشته وإقناعه بأهمية قيد لاعب بمواصفاته يجيد اللعب في أكثر من خانة

* عدم إعادة قيد ضفر يشكل سُبة ووصمة عار على جبين المجلس والمكتب التنفيذي لأنه تسبب في ضرر المريخ

* الأداء الضعيف للمكتب التنفيذي يعني أنك لا تقوى على مواجهة المشاكل وأنت تصمت ولا تقوى على تصحيح الأوضاع من خلال إعادة ترتيب المكتب التنفيذي عبر إستقطاب شخصيات مقتدرة وصاحبة خبرة كبيرة بدلاً من الشخصيات عديمة الخبرة والفكرة

* هل تريدنا يا ود الشيخ أن نتعامل بمثالية مع تصريح المدعو حسن أبو جبل وهو يقول أنه تم تأجيل مباراة المريخ والأمل عطبرة (على مضض)

* المدعو حسن أبو جبل لا يستحق المثالية ولا الإحترام من أصغر مريخي لأنه غير جدير به وهو يخرج علينا ولأول مرة ليفسر ويتعمق في دواعي تأجيل مباراة للمريخ وبالأمس القريب كان يصمت صمت الجبناء عن الخوض في أيراد أي تفاصيل حينما تعلق الأمر بتأجيل مباراة للهلال

* أين كان المدعو أبو جبل ولجنة التسجيلات تخرج علينا ببيانات لسمكرة تسجيل جمال سالم للهلال تحمل توقيعاً لشخصه وحينها كان متواجدا بدولة الأمارات

* حسن أبو جبل مثال حقيقي للإداري الضعيف والجاهل بما هو مطلوب منه ولذلك لن نصمت على تضرر المريخ من أفعاله .