استجواب شباب وبنات متهمون بممارسة الدعارة وتجارة المخدرات……

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استجوبت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل أمس 6 متهمين بينهم فتاتان متهمتان بممارسة الدعارة وتجارة المخدرات داخل شقة وضبط بحوزتهم 200حبة ترامدول وكمية من البنقو.

وقالت المتهمة الأولى إن لديها علاقة غير شرعية مع المتهم الثالث، وأنها اتصلت عليه وأعطاها رقم المتهم الخامس وطلب منها الذهاب إلى الشقة بعمارة بمنطقة جبرة حيث أقرت أنها لحظة القبض عليها كانت نائمة على السرير ومعها المتهمة الثانية والثالث والخامس وكانوا يرتدون قمصان نوم كما أكدت على أقوالها المتهمة الثانية إلا أنها قالت إن الخامس هو خطيبها، وأنكرت المتهمتان علاقتهما بالمعروضات، كما أقر المتهمان الثالث والخامس أنهما لحظة ضبطهما كانا راقدين مع المتهمتين الأولى والثانية على سرير واحد منكرين علاقتهما بالمخدرات في البلاغ، من جانبه أفاد المتهم السادس أنه كان نائماً في الصالون ولا علاقة له بالمعروضات.