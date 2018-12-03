تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بانتحال صفة قائد الدعم السريع حميدتي..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المتحري شرطي برتبة مساعد تفاصيل جديدة في قضية اتهام أربعة متهمين بينهم نزيل بانتحال صفة قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي)، وابتزاز مواطن والاستيلاء منه على أموال، وكشف المتحري لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح عن أن شاهد الاتهام الأول أفاد أن المتهم الأول أخبره عن أن لديه معرفة شخصية بالفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع ووعده بترخيص عربته لاندكروزر بمقابل 50 ألف جنيه على أن يدفع له مبلغ 25 مقدماً وأن يسدد النصف الآخر بأن يحضر له المتهم الأول شهادة البحث واللوحات والاستكير وبعد فترة تم الاتفاق وسلم المتهم الأول شاهد الاتهام شهادة البحث واللوحات والاسكتير ودفع له المبلغ 50 ألف.

وقال المتحري إن شاهد الاتهام تعرض إلى حادث سير بعد تركيب اللوحات وعندها اتصل بالمتهم الأول وطلب منه إحضار شهادة تأمين العربة فأخبره الأخير بأن الشهادة بعربة قائد قوات الدعم السريع، وأوضح المتحري أن الشاهد تفاجأ بقسم شرطة المرور أن ترخيص العربة مزور وعلى الفور طلب من المتهم الأول إرجاع مبالغه المالية فماطل الأخير في رد المبلغ بل أخبره أن حميدتي أبلغه بأن ( أعلى ما في خيلك أركبو)، وأشار المتحري إلى أن المتهم الثاني قال للشاهد إنه سيعيد له أمواله من الأول بحكم الصداقة بينهما، وبعد عدة أيام التقى الشاهد بالمتهم الرابع الذي تحدث باسم الفريق حميدتي وطلب منه الذهاب إلى السوق العربي لمقابلة ضباط من الدعم السريع.

وفي ذات السياق أشار المتحري لمخاطبة من إدارة مرور ولاية الخرطوم وجاءت الإفادة بأن لوحات العربة تخص عربة (لوري جامبو) وأن الاستكير الذي وجد ملصقا بمرآة عربة الشاهد غير صحيح ومزور،وأشار المتحري لوجود علاقة بالمتهم الرابع وهو نزيل بالسجن والمتهم الثاني الذي اتصل بالشاهد وأخبره بأنه نقيب بالدعم السريع وعرض عليه تسوية.

وأضاف المتحري أن هذه التسوية تمت بحضور ملازم شرطة الذي طلب منه المتهم الثالث بصفته عقيد من مكتب القائد حميدتي التحري مع الشاهد كاختبار لقدراته كي يتم التحاقه بقوات الدعم السريع.